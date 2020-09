Taille des images sur Facebook : couverture, journal, toutes les tailles à jour

Je vous propose de découvrir dans cet article un grand récapitulatif de la taille des images sur Facebook. Pas toujours facile de savoir à quelle taille redimensionner sa photo de profil Facebook ou sa photo de couverture, comment elle va s’afficher sur mobile, comment Facebook gère l’upload de plusieurs images dans le journal…

Alors c’est parti pour quelques explications sur le sujet !

Taille de la photo de profil Facebook

Que l’on parle de la photo de profil d’une page Facebook ou de la photo de profil d’une personne, les règles sont les mêmes. Elle est au format carré, doit mesurer au moins 170 x 170 pixels (il est conseillé de mettre en ligne une taille supérieure pour une meilleure qualité d’image).

Si vous avez une image sous la main mais aucun outil pour redimensionner votre photo de profil Facebook à la bonne taille, vous pouvez télécharger Photofiltre, c’est un outil gratuit. Le menu Image > Taille de l’image vous permet de réduire la dimension de votre photo.

La taille d’affichage de la photo de profil Facebook sera différente selon l’écran :

170 x 170 pixels sur les ordinateurs.

128 x 128 pixels sur les smartphones.

36 x 36 pixels sur les téléphones classiques.

Elle s’affiche entourée d’une bordure blanche de 4 pixels de large et d’une bordure extérieure gris clair de 1 pixel de large. Elle est positionnée en bas à gauche de la photo de couverture et est recadrée par Facebook de manière circulaire.

Taille de la photo de couverture

La couverture de votre journal Facebook personnel

Pour une qualité et une vitesse d’affichage optimales, vous devez utiliser une photo de 851 pixels de large et 315 pixels de hauteur, pesant moins de 100 Ko. Utilisez soit un format jpg avec espace colorimétrique sRGB, soit un format png si votre image comporte du texte.

Facebook ajoutera par-dessus cette photo un dégradé en bas de l’image : il ne peut pas être retiré et permet de faire ressortir le nom y compris si la photo de couverture comporte un fond clair.

La photo de couverture s’affichera dans un multiple de cette dimension sur desktop (en fonction de votre résolution d’écran). Il est donc assez pertinent de raisonner en « pourcentage » plutôt qu’en pixels concernant les zones qui risquent d’être masquées par d’autres éléments de la page (menu, photo de profil, etc).

Voici un gabarit pour Facebook sur ordinateur :

Sur smartphone, l’image est redimensionnée mais surtout, elle est coupée. Environ 20% de la largeur disparaît (et cette coupure n’est pas forcément symétrique à droite et à gauche, Facebook peut choisir de couper la partie la plus à droite de la photo).

Quant à la photo de profil, elle devient centrée sur smartphone :

A l’arrivée, soyez vigilant sur la partie basse de la photo, qui risque d’être invisible à cause du menu (sur desktop) ou de la photo de profil (sur smartphone)… et sur les côtés, qui peuvent disparaître lors du recadrage sur smartphone (soit 20% de coupe d’un seul côté, soit 10% de chaque côté).

Si vous ne voulez pas vous embêter à calculer au pixel près comment redimensionner une image pour votre photo de profil ou votre photo de couverture Facebook, il existe un site très pratique qui vous permet de visualiser en temps réel le rendu de vos photos. Un bon moyen de vérifier si vos images sont à la bonne taille !

La couverture d’une page Facebook

Sur une page Facebook, c’est plutôt simple car dans la mise en forme actuelle, la taille de la photo de couverture conseillée est la même que sur un profil personnel (format recommandé : 851×315 pixels) et rien ne vient perturber l’affichage.

Taille des images sur Facebook quand vous partagez un lien

Si vous partagez un lien sur Facebook, la taille recommandée est de 1200×630 pixels pour les images qui s’affichent en accompagnement, sachant que leur dimension d’affichage dépendra de la résolution de l’écran.

Vous pouvez ajouter des images supplémentaires en appuyant sur le signe + sous le lien partagé. Elles s’afficheront alors sous forme de Carrousel, comme ceci, et la résolution idéale recommandée est de 1080×1080 pixels :

Partage d’une seule photo sur Facebook

Quand vous postez une photo dans un statut sur votre page Facebook, elle cherche automatiquement à s’adapter à la largeur de la timeline (avec redimensionnement selon la taille de l’appareil utilisé).

Si la photo est au format paysage (horizontale), elle se redimensionnera en gardant ses proportions d’origine.

Si la photo est au format portrait (verticale), elle se redimensionnera de manière à prendre la pleine largeur de l’écran et Facebook ajustera sa hauteur de manière à ce que l’image reste bien proportionnée.

Et bien entendu, une image carrée reste carrée :)

Un exemple de redimensionnement dans le cas d’une photo au format paysage :

Taille des images sur Facebook : partage de photos multiples

Vous pouvez uploader plusieurs photos à la fois dans un seul statut. Si vous êtes photographe ou que vous aimez partager des séries de photos, sachez que l’affichage dépend d’une part du nombre de photos uploadées, d’autre part du format de ces photos (portrait, paysage ou carré).

Upload de 2 images sur Facebook

Si ce sont deux formats paysage, les photos s’afficheront l’une sous l’autre avec un petit espace entre les deux. Elles sont redimensionnées par Facebook mais aussi coupées pour faire la même hauteur.

Si ce sont deux portraits, ils s’afficheront côte à côte :

Si les images ont un format différent (un portrait, un paysage), elles formeront à elles deux un carré comme s’il s’agissait de deux photos portrait (les côtés du paysage sont donc coupés).

Facebook contrôle lui-même les aperçus générés (le fait de redimensionner l’image de telle ou telle manière), vous pouvez simplement choisir quelle image s’affiche en premier par un simple « drag-and-drop » (glisser-déposer) des photos lorsque vous rédigez votre statut.

Upload de 3 images sur Facebook

L’image sélectionnée en premier (qui s’affiche à gauche lorsque vous rédigez le statut) sera mise en avant par Facebook.

Si la photo mise en avant est verticale, voici l’organisation prise par les images :

Voici maintenant le rendu si la photo mise en avant est horizontale :

Upload de 4 images sur Facebook

Encore une fois, la première image détermine le mode d’affichage et le fonctionnement est similaire au paragraphe précédent :

Si l’image dominante est un portrait , elle s’affichera à gauche avec les trois autres images sur la droite l’une au-dessus de l’autre, au format carré. Même chose si toutes les images sont carrées.



, elle s’affichera à gauche avec les trois autres images sur la droite l’une au-dessus de l’autre, au format carré. Même chose si toutes les images sont carrées. Si l’image dominante est un paysage, elle s’affichera en haut avec les trois autres images côte à côte dessous, au format carré.



Récapitulatif des tailles d’images sur Facebook

Photo de profil – Au format carré, elle s’affiche à 170×170 pixels sur desktop, 128×128 pixels sur smartphone et 36×36 pixels sur un téléphone portable classique. Format d’upload minimum conseillé : 180×180 pixels.

– Au format carré, elle s’affiche à 170×170 pixels sur desktop, 128×128 pixels sur smartphone et 36×36 pixels sur un téléphone portable classique. Format d’upload minimum conseillé : 180×180 pixels. Photo de couverture – Il est conseillé de mettre en ligne une photo au format 851×315 pixels.

– Il est conseillé de mettre en ligne une photo au format 851×315 pixels. Photo sur le journal – Taille recommandée : 1200×630 pixels.

– Taille recommandée : 1200×630 pixels. Photo associée à un lien – Facebook recommande une taille minimum de 1200×630 pixels.

– Facebook recommande une taille minimum de 1200×630 pixels. Photo associée à un événement – 1920×1080 pixels.

– 1920×1080 pixels. Photo dans une publicité Facebook – 1200×628 pixels.

– 1200×628 pixels. Carrousel d’images – 1080×1080 pixels.

– 1080×1080 pixels. Story Facebook – 1080×1920 pixels.

– 1080×1920 pixels. Image de couverture pour un groupe : 1640×922 pixels.

Voilà pour ce grand récapitulatif de la taille des images sur Facebook ! N’hésitez pas à le conserver dans un petit coin de votre boîte à outils et à le partager s’il vous a été utile.